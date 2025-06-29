القنصل الإيراني: التبادل التجاري بين العراق وإيران لم يتوقف خلال القصف الإسرائيلي

شفق نيوز – السليمانية

أكد القنصل الإيراني لدى محافظة السليمانية، محمد محموديان، يوم الأحد، أن طهران تمكنت من مقاومة "العدوان" الإسرائيلي لمدة 12 يوماً، فيما أشار إلى أن التبادل التجاري بين العراق وإيران لم يتوقف أثناء القصف الإسرائيلي.

وقال محموديان، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الشعب الإيراني أبدى صموداً استثنائياً في وجه الهجمات التي طالت المباني الخدمية، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، واستهدفت القادة العسكريين مع عائلاتهم"، مضيفاً أن "إيران شعب مسالم ولم يكن من بدأ هذه الحرب، بل كان الرد دفاعاً عن السيادة والوطن".

وبشأن العلاقات الثنائية، أشار إلى أن "إيران ترحب بجميع السائحين العراقيين، وأن التبادل التجاري بين البلدين لم يتوقف حتى أثناء القصف الإسرائيلي"، مؤكداً "متانة الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين إيران والعراق".

كما شدد على أن "موقف إيران تجاه قطاع غزة واضح"، مشيراً إلى أن "بلاده ستقف مع أي دولة في المنطقة تتعرض لاعتداء من الكيان الصهيوني"، على حد قوله.

وفي 13 حزيران/يونيو الجاري، شهد الشرق الأوسط تطوراً خطيراً وغير مسبوق، تمثّل في اندلاع مواجهة عسكرية مفاجئة بين إسرائيل وإيران، ما دفع المنطقة إلى حافة تصعيد شامل.