القنصل المصري في كوردستان: العلاقات التجارية مع العراق في نمو مستمر

شفق نيوز/ أكد القنصل المصري في إقليم كوردستان، محمد حجازي، يوم الأربعاء، على وجود العديد من أوجه التعاون بين العراق ومصر في مجالات الاستثمارات والتبادل التجاري، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية تشهد نمواً ملحوظاً بين البلدين.

وقال حجازي خلال مؤتمر صحفي، عقده على هامش زيارته للمعرض التجاري المصري في محافظة دهوك، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "التبادل التجاري بين العراق ومصر شهد ارتفاعاً بنحو مليون ونصف المليون دولار".

وبين أن "أهم المنتجات المصرية التي تلقى قبولاً واسعاً في الأسواق العراقية هي الغذائية التي تحتل الصدارة في قائمة الصادرات المصرية إلى العراق"، مشيراً إلى أن "هناك وفداً من المجلس المصري للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية سيزور العراق قريباً بهدف تعزيز آفاق التداول في هذا المجال".

وأكد في ختام تصريحاته على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معلناً أن "هناك خططاً مستقبلية لزيادة التعاون في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة".