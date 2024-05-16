القنصل الفلسطيني يثمّن موقف نيجيرفان بارزاني وإقليم كوردستان من حرب غزة

شفق نيوز/ ثمّن القنصل العام الفلسطيني لدى إقليم كوردستان نظمي حزوري، يوم الخميس، موقف رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، من الأحداث في فلسطين، ودور كوردستان في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال حزوري لوكالة شفق نيوز، إن "موقف رئيس إقليم كوردستان كان واضحاً من القضية الفلسطينية خاصة وأنه يعتبر أنه وشعبه عانوا من آلام الحروب وذهب منهم الضحايا، ومن هذا المنطلق كان له إيمان واضح وثابت برفض الحرب وما يجري في غزة والدعوة إلى السلام".

وأضاف "الموقف الهام لنيجيرفان بارزاني يشكل إسناداً للشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب الإبادة في غزة، وأنه من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة مستقلة وذلك طريقاً للسلام".

وتابع أن "هذه المعاني التي عبر عنها رئيس الإقليم بأكثر من مكان لها معنى كبير بدعم شعبنا ونضاله من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة وهذا أيضاً ترافق مع موقف شعبي ورسمي لدعم القضية الفلسطينية ونضاله رفضاً للحرب ومن أجل السلام".

وحول إيصال المساعدات الإنسانية من إقليم كوردستان إلى قطاع غزة، أوضح حزوري "الشكر لمؤسسة بارزاني الخيرية التي تدافعت بعجلة وبإيعاز مباشر من الزعيم مسعود بارزاني من أجل نجدة أهل غزة وكانت حملة جمع التبرعات العينية والملابس ضرورية للنازحين واللاجئين من أبناء شعبنا وإغاثتهم".

ولفت إلى أن "موقف هذه المؤسسة جاء من بداية الحرب، وأشرفنا على انطلاق المجموعة الأولى من التبرعات ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة ووصلت هناك بالفعل ونعتبر أن هذا يعبّر عن معنى جميل وصادق نصرة لشعب فلسطين".