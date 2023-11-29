القنصل الفلسطيني في أربيل يثني على تصريحات ومواقف رئيس الإقليم إزاء القضية الفلسطينية

شفق نيوز/ أثنى القنصل العام الفلسطيني في إقليم كوردستان نظمي حزوري، يوم الأربعاء، على تصريحات ومواقف رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إزاء القضية الفلسطينية ودعوته المتكررة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها داخل القنصلية في مدينة اربيل بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال حزوري في كلمته: نريد هدنة دائمة، وأن يتوفر للفلسطينيين الغذاء والدواء والاغطية خاصة في هذه الأيام الباردة حيث يعيش أبناء شعبنا في غزة الحرمان والأيام الصعبة والقاسية التي لا يتصورها إنسان، مشيرا الى انه يقبع في السجون الاسرائيلية ما لا يقل عن 11 الف أسير ومعتقل فلسطيني وقع عليهم أحكام جائرة تصل بعضها الى 30 سنة، بين هؤلاء أطفال ونساء ومرضى وهم في حالة صعبة.

وأضاف أنه في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني رسالتنا الى العالم رسالة سلام ومحبة، نجدد تحيتنا الى كل شعوب العالم التي تؤازر الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانب حقوقه الوطنية المشروعة بالحرية والاستقلال والسلام العادل.

كما أشار حزوري إلى انه في مثل هذا اليوم في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 الذي يعد مصدر اعتزاز لنا كشعب فلسطين ودولته وقيادته ارتفع علم فلسطين في سماء اربيل إيذانا بافتتاح ومباشرة عمل القنصلية العامة لدولة فلسطين في اقليم كوردستان.

وزاد بالقول إنه بهذا اليوم المهم والذي كرّمنا فيه اقليم كوردستان بزعيمه مسعود بارزاني الذي حضر الى القنصلية العامة لفلسطين ورفع علم فلسطين بيده ليعانق علم كوردستان.

وتابع حزوري بالقول: نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير للسيد الرئيس نيجيرفان بارزاني لحديثه الهام في لقاء "ميري"، ولقاء المنتدى الثقافي في دهوك الذي اكد فيهما حق الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومن أجل تحقيق السلام العادل، وانه لا يتمنى استمرار الحرب على غزة وأي مكان آخر باعتبار أن الحرب عانى منه شعب كوردستان الذي رسالته رسالة سلام كما رسالة شعب فلسطين.