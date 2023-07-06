القنصل الفرنسي يبلغ مسعود بارزاني تحيات ماكرون ويثمن دوره في حماية العملية السياسية

شفق نيوز/ نقل اوليفييه ديكوتيني القنصل العام الفرنسي في اربيل الى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الخميس، تحيات الرئيس الفرنسي الى بارزاني وثمن دوره في حماية العملية السياسية ومصير شعب كوردستان، جاء ذلك خلال استقبال الزعيم الكوردي للقنصل الفرنسي بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكر بيان صادر من قمر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن القنصل الفرنسي عبر عن امتنانه للشعب الكوردي وحكومة اقليم كوردستان معربا عن سعادته بتكوين صداقات كثيرة في كوردستان.

كما أشاد بنضال وتضحيات وجهود شعب كوردستان من أجل الحرية. وأضاف أنه على جميع المستويات، سواء داخل الحكومة أو في الرأي العام الفرنسي هناك رغبة في أن تكون فرنسا صديقة وداعمة لقضية الشعب الكوردستاني .

من جانبه؛ شكر بارزاني القنصل العام الفرنسي على جهوده وأعماله خلال عمله في إقليم كوردستان ، ووصفه بأنه صديق جيد له ولشعب كوردستان متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

ولفت البيان إلى ان الاوضاع الداخلية في اقليم كوردستان كانت محورا آخر للاجتماع.