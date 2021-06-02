سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القنصل السعودي الجديد يؤكد حرصه على تطوير علاقات بلاده مع إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-02T13:22:44+0000
القنصل السعودي الجديد يؤكد حرصه على تطوير علاقات بلاده مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد القنصل السعودي الجديد في إقليم كوردستان، محمد العسيري، يوم الأربعاء، حرصه على تطوير العلاقات بين بلاده والإقليم في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل في أربيل القنصل العام الجديد للمملكة العربية السعودية في الإقليم محمد بن سليمان العسيري، مؤكداً تقديم كل الدعم من الجهات المعنية في إنجاح مهام وأعمال القنصلية.

من جانبه، أكد القنصل السعودي أنه سيبذل كل جهد من أجل مزيد من التقدم في العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون بين الجانبين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا أوضاع المنطقة عموماً، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، وفرص العمل وتشغيل رؤوس الأموال الأجنبية في إقليم كوردستان ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك من الجانبين.

 

related

كوردستان تدين بـ"شدة" هجوما صاروخيا على مطار ابها السعودي

Date: 2019-06-13 22:16:24
كوردستان تدين بـ"شدة" هجوما صاروخيا على مطار ابها السعودي

الاوقاف الكوردستانية: السعودية اعادت اموال تاشيرات معتمري الاقليم

Date: 2020-04-07 18:59:09
الاوقاف الكوردستانية: السعودية اعادت اموال تاشيرات معتمري الاقليم

وزير يطالب بتعديل قانون حماية حقوق المكونات في اقليم كوردستان

Date: 2019-12-11 09:39:30
وزير يطالب بتعديل قانون حماية حقوق المكونات في اقليم كوردستان

تراجع كبير بالاصابات والوفيات بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-05-22 11:56:00
تراجع كبير بالاصابات والوفيات بكورونا في إقليم كوردستان

إقليم كوردستان يفرض غرامات مالية جديدة على سيارات الاجرة والحافلات المخالفة

Date: 2019-07-24 14:57:07
إقليم كوردستان يفرض غرامات مالية جديدة على سيارات الاجرة والحافلات المخالفة

حلبجة: تخصيصات حكومة الإقليم للمشاريع الخدمية بالمحافظة لا تكفي

Date: 2021-03-15 07:22:23
حلبجة: تخصيصات حكومة الإقليم للمشاريع الخدمية بالمحافظة لا تكفي

استقالة قيادة واعضاء من حراك شاسوار عبد الواحد في اقليم كوردستان

Date: 2020-08-12 07:50:57
استقالة قيادة واعضاء من حراك شاسوار عبد الواحد في اقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني: معالجة المشاكل الداخلية مفتاح إستقرار العراق

Date: 2020-09-24 08:07:19
نيجيرفان بارزاني: معالجة المشاكل الداخلية مفتاح إستقرار العراق