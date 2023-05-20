القنصل التركي في أربيل: نتائج الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على علاقاتنا مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استبعد القنصل العام التركي في أربيل محمد مولود ياقوت، يوم السبت، أن تؤثر نتائج الإنتخابات الرئاسية التركية على العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان، مشيرا إلى أن عدم إستقرار حالة الطقس تسبب بعدم توجه الناخبين في إقليم كوردستان للأداء بأصواتهم بحرارة داخل صندوق الإقتراع.

وصباح هذا اليوم بدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية للمواطنين المقيمين في الخارج، وقصد جزء من المواطنين الأتراك القاطنين في إقليم كوردستان صناديق الاقتراع في القنصلية التركية في أربيل مع استمرار عملية التصويت.

وقال ياقوت في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن عملية التصويت لرئاسة الجمهورية في القنصلية التركية في أربيل تسير بسلاسة وبدون مشاكل، وهم قد أتموا الاستعدادت اللازمة لذلك.

وحول نتائج الانتخابات الرئاسية وتأثيرها على العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان، أشار القنصل التركي إلى أنه "مهما كانت نتائج الانتخابات فإنها لن تؤثر على العلاقات بين الجانبين"، مضيفا "لدينا علاقة تاريخية وإنسانية وتجارية قوية مع الإقليم".

وأكد أن "علاقتنا مع الإقليم جيدة وستستمر في جميع المجالات".