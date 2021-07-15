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القنصل التركي في أربيل: العمل متواصل لإغلاق مدارس فتح الله غولن بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-15T13:08:24+0000
القنصل التركي في أربيل: العمل متواصل لإغلاق مدارس فتح الله غولن بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن القنصل التركي العام في أربيل، هاكان كاراجاي، يوم الخميس، أن حكومة بلاده تواصل جهودها لمصادرة مدارس في اقليم كوردستان تعود ملكيتها لمنظمة المعارض التركي فتح الله غولن.

وقال كاراجاي في مؤتمر صحفي عقده بمدينة أربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، ان محاولاتهم مستمرة لإحالة مدارس مؤسسة ايشق التركية التابعة سابقا لمنظمة فتح الله غولن الى مؤسسة المعارف التركية.

وأضاف "قمنا بقطع الطريق أمام منظمة فتح الله غولن الارهابية وعدم استمرارهم في العمل هنا او تحويل الاموال"، مؤكدا أن "جميع الدول وصلت إلى رؤيا أن هذه المنظمة هي منظمة ارهابية والعديد من الدول صنفتها على أنها منظمة إرهابية".

وتتهم الحكومة التركية فتح الله غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري التي تم إحباطها في 15 تموز/ يوليو 2016.

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