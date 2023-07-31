القنصلية الأميركية ترحب باتفاق الديمقراطي والاتحاد

شفق نيوز/ رحبت القنصلية الأمريكية العامة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، باتفاقية الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن إجراء الانتخابات ودعم توحيد وإصلاح البيشمركة.

وأعربت القنصلية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، عن "تطلعها إلى رؤية تقدم حيث يجتمع الطرفان ويتفاوضان بشأن القضايا المتبقية لصالح شعب كوردستان العراق".

واتفق الحزبان الرئيسيان في اقليم كوردستان امس الأحد، على حماية كيان الاقليم وحقوقه الدستورية، خلال اجتماع في منزل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

كما اشارا الى دعمهما اجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان في الموعد الذي سيتم تحديده من قبل رئيس الاقليم بعد مشاورة الجهات السياسية في الإقليم.