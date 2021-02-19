القنصلية الأمريكية في أربيل تحذر من عمليات احتيال باسم الأمم المتحدة

شفق نيوز/ حذرت القنصلية الامريكية في اربيل، يوم الجمعة، من جهات تنتحل صفة موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى أن هذه الجهات الاحتيالية تنشط في الاتصال بطالبي اللجوء واللاجئين في اقليم كوردستان.

وذكر بيان للقنصلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "بعض الأشخاص يتظاهرون بأنهم موظفين يعملون في الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية، و ينشطون في الاتصال باللاجئين وطالبي اللجوء بدعوى تقديم المساعدات والخدمات، بما في ذلك الهجرة وإعادة التوطين، مقابل مبالغ مالية". وأشار البيان إلى أن البعض منهم ينشر أيضًا إعلانات عن خدمات مزيفة على مواقع الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب البيان؛ المواطنين طالبي اللجوء بحماية أنفسهم وعائلاتهم من الاستغلال، وتجنب التعامل مع هؤلاء الأفراد والصفحات وقم بإبلاغ المفوضية، لافتا إلى أن جميع المساعدات الإنسانية هي أصلا متاحة لك بالمجان.