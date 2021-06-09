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القنصلية الأمريكية في أربيل تحذر من السفر للعراق وتستأنف تقديم الخدمات نهاية الشهر

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-09T10:11:39+0000
القنصلية الأمريكية في أربيل تحذر من السفر للعراق وتستأنف تقديم الخدمات نهاية الشهر

شفق نيوز/ حذرت القنصلية الأمريكية العامة في أربيل يوم الأربعاء مواطني الولايات المتحدة من السفر إلى العراق بسبب تفشي فيروس كورونا وتزايد مخاطر الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والقدرة المحدودة للبعثة في العراق على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين

وقالت القنصلية في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه اعتبارًا من تاريخ 27 يونيو/ حزيران الجاري ، ستستأنف المواعيد المحدودة لخدمات التوثيق بالإضافة إلى خدمات جواز السفر والجنسية المقدمة، مضيفة أن خدمات فقدان الجنسية ستبقى معلقة.

ووفقا للبيان فإنه يتعين على جميع زوار القنصلية الذين يبلغون من العمر 10 أعوام فما فوق ارتداء الكمامات. 

وأضاف البيان أن المواعيد ستكون محدودة جراء متطلبات التباعد الجسدي في غرفة الانتظار العامة بالقنصلية، مشيرا إلى أن المواعيد الخاصة بتأشيرات الدخول لغير المهاجرين ستبقى معلقة.

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