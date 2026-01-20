القنصلية الأمريكية في اربيل تصدر تحذيراً من دعوات للتظاهر في اقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أصدرت القنصلية الأميركية في أربيل، يوم الثلاثاء، تنبيهاً أمنياً حذرت فيه من دعوات للتظاهر في مدينة أربيل ومناطق أخرى من إقليم كوردستان.

وذكرت القنصلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تتابع الدعوات للتظاهر في أربيل ومناطق أخرى من إقليم كوردستان"، داعية المواطنين الأميركيين إلى "متابعة وسائل الإعلام المحلية، وتجنب الاحتجاجات والتجمعات الكبيرة".

وأشارت إلى أن "هذه المظاهرات قد تتطور بسرعة ودون إنذار، وتؤدي إلى تعطيل الحركة والخدمات، وقد تتحول أحيانًا إلى أعمال عنف".

وأكدت القنصلية، أن "وزارة الخارجية الأميركية لاتزال تصنّف السفر إلى العراق عند المستوى الرابع (لا تسافر)، بسبب مخاطر الإرهاب والاختطاف والنزاعات المسلحة والاضطرابات المدنية، إضافة إلى محدودية قدرة البعثة الأميركية على تقديم الدعم".

كما أوصت القنصلية رعاياها بـ"تجنب المظاهرات، ومغادرة المكان فوراً في حال التواجد قرب تجمعات مفاجئة، مع توخي الحذر والالتزام بالهدوء وتجنّب لفت الأنظار، إلى جانب متابعة المستجدات عبر وسائل الإعلام المحلية".