القنصلية الفرنسية في اربيل تدين اعتقال صحفي فرنسي وزميلة له في السليمانية

شفق نيوز/ أدانت القنصلية العامة الفرنسية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، اعتقال صحفي فرنسي في محافظة السليمانية مع زميلة له.

وجاء في بيان للقنصلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ انها تدين "بأشد العبارات الاعتقال والسجن العشوائي لصحفي فرنسي وزميلة له في الثاني من شهر حزيران الجاري في مدينة السليمانية".

وعبر البيان عن شكر القنصلية للسلطات التي ساهمت في معالجة القضية.

كما عبر البيان عن قلق القنصلية لما وصفته بالاعتداءات المستمرة على حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في اقليم كوردستان، لافتا الى ان هذه الحادثة هي نموذج جديد لهذه الاعتداءات.