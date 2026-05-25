القنصلية الصينية في أربيل تكشف مخرجات قمة ترمب - شي جين بينغ

شفق نيوز- أربيل

كشف نائب القنصل العام الصيني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، تشانغ جيانشين، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل القمة التي جمعت الزعيمين الصيني شي جين بينغ، والأميركي دونالد ترمب في بكين، واصفاً إياها بأنها "لحظة تاريخية" في مسار العلاقات الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جيانشين في أربيل، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، حيث استعرض خلاله النتائج للمباحثات التي امتدت لتسع ساعات، مؤكداً أن الجانبين سعيا "بنشاط لإيجاد الطريق الصحيح لتعامل الدولتين الكبيرتين مع بعضهما البعض، بعد انقطاع دام تسع سنوات للزيارات الرئاسية إلى الصين".

وأوضح جيانشين أن الرئيسين -الصيني والأميركي- اتفقا على رؤية جديدة تقوم على "استقرار إيجابي" يجعل التعاون ركيزة أساسية، مشدداً على أن "التعاون الصيني الأميركي سيحقق العديد من الإنجازات العظيمة لصالح الطرفين والجميع، في حين أن العلاقة التصادمية ستكون كارثية".

كما أشار إلى اتفاق الجانبين على "تطوير المزيد من التبادلات في مجالات السياسة الخارجية، والعلاقات العسكرية، والاقتصاد والتجارة، وتسهيل إجراءات دخول الشباب الأميركيين إلى الصين في برامج تبادل تعليمي تستهدف 50 ألف طالب خلال خمس سنوات".

وفي سياق متصل، شدد جيانشين على أن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى "مستوى غير مسبوق" من التنسيق الإستراتيجي، كاشفاً عن اتفاق الجانبين على تمديد "معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي".

ونقل المسؤول الصيني عن الرئيس شي جين بينغ قوله خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "العلاقات الصينية الروسية دخلت مرحلة جديدة من الإنجازات"، مؤكداً أن البلدين يعملان على "توجيه إصلاح نظام الحوكمة العالمية في الاتجاه الصحيح، ومعارضة كافة أشكال التنمر أحادي الجانب".

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء، بحسب ما أورده جيانشين، أن التعاون مع الصين "ليس موجهاً ضد أي طرف ثالث"، مشدداً على أن روسيا ستواصل التنسيق مع بكين لدعم "عالم متعدد الأقطاب" وحماية الأمن والاستقرار العالمي، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وختم نائب القنصل العام حديثه بالإشارة إلى أن الصين وروسيا وقعتا 20 اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والعلوم، مؤكداً أن بكين "مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة وروسيا لإيجاد الطريق الصحيح لتعامل الدول الكبرى في العصر الجديد بما يضمن السلام العالمي".