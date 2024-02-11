القنصلية البريطانية في كوردستان: لدينا في الإقليم أكبر تمثيل دبلوماسي بالمنطقة

شفق نيوز/ أكدت القنصلية البريطانية في كوردستان، بأن هيئتها الإدارية في الإقليم تعتبر أكبر تمثيل دبلوماسي في المنطقة على مستوى دول الجوار وبعض الدول الأوروبية والآسيوية، مشيرة إلى وجود تعاون مع الإقليم في المستويات الثقافية والإعلامية والدبلوماسية لتوسيع أعمالهم في الإقليم.

وقال القنصل البريطاني في كوردستان جيمس جولدمان، لمجموعة من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "الهيئة الإدارية للقنصلية في الإقليم تعتبر أكبر هيئة على مستوى الجوار للعراق والدول الإقليمية، وحتى على مستوى بعض الدول الأوروبية والآسيوية، بحسب سفاراتهم".

وأضاف أن "هذا دليل على اهتمامنا بإقليم كوردستان على مختلف المستويات"، مبيناً أن "القنصلية لديها مجموعة من المشاريع الهامة بالتعاون مع حكومة الإقليم من بينها المشاريع الثقافية والإعلامية والدبلوماسية، بالإضافة إلى التعاون لحل بعض المشاكل الأمنية خاصة بمواجهة الإرهاب وتقديم المساعدات العسكرية".

وبيّن جولدمان أن "هنالك العديد من المشاريع القائمة بين القنصلية وحكومة الإقليم في محافظات كوردستان كافة خاصة على مستوى الثقافة والآثار".