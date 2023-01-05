القنصلية الايرانية في اربيل تستذكر سليماني بحضور مسؤولين كورد (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس، حفلا تأبينياً بمناسبة الذكرى الثالثة لاغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني و نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، تحت إشراف القنصلية الايرانية في اربيل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن العديد من المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان شاركوا في حفل التأبين منهم وزير الأوقاف پشتيوان صادق و وزير المكونات آيدن معروف وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني.

واشار مراسلنا الى انه جرى خلال المراسم إلقاء العديد من القصائد وعرض فيلم حول حياة قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.