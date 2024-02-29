القنصلية الامريكية في اقليم كوردستان قلقة من "انتهاكات" بحق حرية الصحافة في دهوك وحلبجة

شفق نيوز/ أعربت القنصلية الامريكية العامة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن قلقها ازاء ما اسمته "الانتهاكات" التي حصلت بحق صحفيين وناشطين في محافظتي دهوك وحلبجة.

وقالت القنصلية في بيان اليوم، "نشعر بالقلق عندما نسمع عن الانتهاكات الأخيرة لحرية الصحافة، بما في ذلك اعتقال الصحفيين والناشطين في دهوك الأسبوع الماضي، فضلا عن عرقلة التغطية الإعلامية خلال زيارة رئيس وزراء اقليم كوردستان الأخيرة إلى حلبجة، والتي يبدو أن لها دوافع سياسية".

وأضاف البيان أن "القنصلية الامريكية العامة تدعم التنفيذ الكامل لكل من قانون الصحافة وقانون الوصول إلى المعلومات في إقليم كوردستان، فضلاً عن القدرة الحرة وغير المقيدة للصحفيين على القيام بعملهم".