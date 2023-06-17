القنصلية الامريكية تنفي مطالبتها حكومة كوردستان السماح بتسجيل منظمات المثليين

شفق نيوز/ نفت القنصلية العامة الامريكية في اقليم كوردستان، يوم السبت، الطلب من دائرة المنظمات غير الحكومية في الإقليم السماح بتسجيل منظمات المثليين.

وقالت القنصلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وسائل الاعلام نشرت اخبارا تفيد بأن القنصلية طالبت في 8 من حزيران الجاري دائرة المنظمات غير الحكومية السماح بتسجيل منظمات المثليين، وهذه الاخبار بعيدة عن الحقيقة".

واضاف البيان ان "القنصلية تدعم الحقوق الأساسية للإنسان للجميع".