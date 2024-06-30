القلعة والحزام.. خوشناو يضع أولويات التخطيط العمراني في أربيل

شفق نيو / شدد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الأحد، على ضرورة حماية قلعة أربيل بصفتها معلماً أثريا، وأهمية الحزام الأخضر حول المدينة، للحد من آثار تغيرات المناخ.

وأعرب خوشناو، خلال مؤتمر التخطيط العمراني الأول في أربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، عن أمله بأن يسهم في إنجاح الإعمار بإقليم كوردستان"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر يأتي ضمن أولويات حكومة الإقليم".

وأضاف أن "تطوير المدن وتنميتها تساعد في رفع جودة حياة المواطنين"، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة "التركيز في هذا المؤتمر على حماية المواقع الأثرية لا سيما في أربيل، إذ تعد قلعة أربيل واحدة من المواقع التي من الممكن أن تساهم في تطوير قطاع السياحة وجذب الكثير من السياح".

ودعا محافظ أربيل، إلى تطرق المؤتمر للحزام الأخضر حول المدينة، كونه مهم مجداً ويسهم في حماية حياة المواطنين والتقليل من آثار التغير المناخي"، مردفاً بالقول: "نحن في المراحل الأولى من مسار الدراجات الهوائية وهو جزء من مواكبة التطور".