القضاء يستدعي برلمانيين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استدعى القضاء في إقليم كوردستان، عضوي برلمان كوردستان عن كتلة حركة التغيير علي حمه صالح، ودبان محمد بشأن اتهامهما منفذ حدودية بعمليات تهريب وفساد مالي واداري.

وقال البرلمانيان في بيان اليوم ان القضاء وجّه لهما استدعاء وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي، وإنهما وقعا على القرار الصادر وسيمثلان أمام المحكمة، مشيرين إلى أنهما سيثبتان وبالأدلة قضية التهريب في بعض المنافذ.

وأضافا انه "إما أن يصدر القضاء قراره باستقلالية، ويؤيد كلامنا، وإما أن يحكم علينا بالسجن خمس سنوات".

ووجه عضوا برلمان كوردستان عن حركة التغيير، وهما علي حمه صالح، ودابان محمد في مطلع العام الحالي طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان لرفع الحصانة عنهما للمثول أمام القضاء في قضية اتهامهما معبر "باشماخ" الحدودي بعمليات تهريب تصل الى قرابة مليار دولار خلال عام ونصف العام.

وقدم البرلمانيان الطلب بشكل رسمي للمثول امام محكمة السليمانية، مضيفين انهما سيثبتان وبالأدلة القطعية بأن المعبر شهد خلال 18 شهرا عمليات تهريب بما مقداره 750 مليون دولار.

يأتي هذا في وقت رفعت فيه إدارة معبر "باشماخ" الحدودي الدولي دعوى تشهير ضد البرلمانيين، وطالبت برفع الحصانة عنهما.