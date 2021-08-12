القضاء في السليمانية يبرئ قيادياً في الاتحاد الوطني من تهمة الاختطاف

شفق نيوز/ بعد أن أصدرت محكمة قضاء "جمجمال" في محافظة السليمانية أمراً بإلقاء القبض على عضو في مجلس قيادة الاتحاد الوطني بتهمة اختطاف مواطن أعلن ذلك القيادي اليوم الخميس عن ثبوت براءته من التهمة الموجهة إليه.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة قبض أمس الأربعاء بحق "ريبوار الجاف" عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني ومسؤول المركز 12 في جمجمال، وفقا للمادة 421 من قانون العقوبات العراقي.

وأوضح الجاف اليوم في بيان إن "محاميّ حضر أمام المحكمة بشأن صدور مذكرة قبض بشكوى قدمه شخص ضدي، وبعد تقديم الأدلة قرر القاضي تجاهل المذكرة".

ونوه إلى أنه "لا توجد أية علاقة بيني وبين ذلك الشخص (المختطف)، وقد تم القبض عليه من قبل القوات الامنية وبأمر قضائي".