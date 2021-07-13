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القضاء بإقليم كوردستان يؤجل محاكمة نشطاء بادينان الى إشعار آخر

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-13T10:00:53+0000
القضاء بإقليم كوردستان يؤجل محاكمة نشطاء بادينان الى إشعار آخر

شفق نيوز/ قررت محكمة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تأجيل محاكمة نشطاء بادينان ولغاية إشعار آخر أعلن فريق الدفاع عن المتهمين.

وقال أحد المحامين في مؤتمر صحفي عقده أمام محكمة اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، اليوم وبسبب عدة مطالب وعدم كفاية الادلة تم تأجيل المحاكمة الى اشعار اخر وسوف تطلعنا المحكمة على الموعد القادم، مردفا بالقول: نؤكد للجميع بأن المتهمين موقفهم القانوني قوي.

وأضاف أن جميع الشهود ادلوا بشهادتهم ولكن جاءت لصالح الموقوفين.

بدوره قال النائب علي حمه صالح عن حركة التغيير الذي حضر جلسة المحكمة للصحفيين إن هؤلاء لم ينفذوا أي عمل مسلح ضد مقرات الاحزاب السياسية ولم يحاولوا اغتيال احد، مبينا أن الادلة التي تثبت تورطهم باعمال غير قانونية ضعيفة جدا.

وصدّقت محكمة الاستئناف في إقليم كوردستان يوم الأحد (27 / 6 / 2021) الحكم بالسجن ست سنوات بحق المدانين الناشطين من منطقة "بادينان".

ورفضت المحكمة طلب إعادة النظر بالحكم، وفقا لمصدر قضائي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، في شهر شباط الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.

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