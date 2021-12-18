القضاء الأعلى في إقليم كوردستان يصدر توضيحا حول حادث الحريق بمبناه

شفق نيوز/ أصدر مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان يوم السبت بياناً حول حادث الحريق الذي اندلع في مبناه.

وأوضح البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن حريقاً اندلع في غرفة أحد قضاة محكمة استئناف إقليم كوردستان بالطابق الثاني من مبنى مجلس القضاء الأعلى، وبعد إخطار فرق الإطفاء، ووصولها إلى موقع الحادث، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأضاف البيان أنه لحسن الحظ، لم تقع إصابات بشرية في هذا الحادث ولم يسفر سوى عن أضرار مادية.

وأعلن البيان تشكيل المجلس لجنة تحقيق في الحادث، وأنه ستُعلن النتائج بعد ذلك.

واندلع حريق في وقت سابق من صباح اليوم في مبنى مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان، وفقا لما أفاده شهود عيان.

ويقع مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، ان الحريق اندلع في الطابق العلوي لمبنى مجلس القضاء لتتوجه وعلى الفور فرق الإطفاء إلى محل الحادث.

ووفقا للشهود فإن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق في وقت قياسي ومنعت امتداده إلى أجزاء أخرى من المبنى.

وأكد المتحدث باسم مجلس القضاء شهرام ميرحاج لوكالة شفق نيوز، وقوع الحادث من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

والبناية خالية من الموظفين والمراجعين للعطلة الرسمية الأسبوعية في الإقليم.