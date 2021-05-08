القضاء الأعلى الكوردستاني يرفض التدخلات ويتحدث عن فرصة لتصحيح القرار التمييزي

شفق نيوز/ اعلن مجلس القضاء في اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان ردود افعال ومواقف بعض الجهات بشأن بعض المدانين تعد تدخلا في شؤون القضاء والمحاكم في الإقليم، مبينة أنه ماتزال امام المدانين فرصة أخرى للطعن من أجل تصحيح القرار التمييزي.

وجاء في بيان لاعلام مجلس القضاء ومحكمة تمييز اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن قرار محكمة التمييز في 28 / 4 / 2021 صدرت ردود أفعال مختلفة على المستوى المحلي والخارجي، لافتا الى ان المحكمة تؤكد على أنه في جميع مراحل المحاكمة والقرار في هذا الملف كانت بالتعامل معه بالاستناد الى المعلومات والأدلة والوثائق وبمنتهى المهنية والقانونية والاستقلالية.

واضاف البيان انه لذلك فإن قسما من ردود الأفعال والمواقف تلك تدخل في خانة التدخل في شؤون المحاكم وعدم احترام لاستقلالية السلطة القضائية، مبيناً أن هذا يأتي في وقت يكون فيه أنه من واجبات المحكمة وجميع المواطنين والاطراف السياسية والمدنية أن تكون ملتزمة باستقلالية العدالة وحكم القانون وقرارات المحاكم.

و بشأن الاشارة الى اسماء قنصليات الولايات المتحدة الامريكية والمانيا، أكد البيان أنها كانت في إطار طرح تلك المعلومات والادلة التي اعترف بها المتهمون، مشددا على ان الاشارة الى اسماء تلك القنصليات كانت على لسان المتهمين والمحكمة وجدهم مذنبين على ضوئها

واشار البيان الى انه مع ذلك وفي إطار العمل الدبلوماسي والقانون فإن المحكمة على استعداد كامل لاطلاع تلك القنصليات على جميع المعلومات والادلة والوثائق الخاصة بالقضية بهدف إظهار وبيان الحقائق.

واضاف البيان انه لعلم الجميع ان ذلك القرار مازال لم يكتسب الدرجة القطعية وبقيت له مرحلة طعن اخرى وهي مرحلة طلب تصحيح القرار التمييزي وفقا للقانون، وان بامكان المدانين تقديم الطعون لتصحيح القرار.