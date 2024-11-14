القضاء التركي يحكم بالسجن المؤبد بحق مدانين بقتل أُسرة من دهوك

شفق نيوز/ أصدر القضاء في ولاية ماردين في تركيا، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق شخصين أُدينا بقتل أفراد اسرة تنحدر من محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق.

ودعا أقرباء المغدورين في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم في ولاية ماردين، السلطات الامنية التركية الى الكشف عن الأسباب والدوافع وراء ارتكاب هذه الجريمة، مطالبين الحكومة التركية وحكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية الى عدم اغلاق هذا الملف إلى حين التوصل إلى المتهم الرئيسي والعقل المدبر لها، ومن خطط لها سواء كان داخل تركيا وخارجها.

ووجه اقرباء الضحايا رسالة الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبين فيها بتشديد العقوبة وايصالها الى الاعدام شنقا حتى الموت.

وليلة 18 على 19 من شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2023 تعرض خمسة مواطنين مسنين بينهم ثلاث نساء ينحدرون من محافظة دهوك إلى هجوم مسلح على طريق مدينة نصيبين - ماردين في الأراضي التركية مما أسفر عن مقتلهم جميعا.

وندد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشدة بالهجوم الذي استهدف اولئك المواطنين، بينما أعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة في حينها أحمد الصحاف، أن العراق يتواصل مع السلطات في أنقرة للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر في يوم 22 من شهر كانون الثاني/يناير 2023 إلقاء القبض على متهمين بقتل خمسة مواطنين من إقليم كوردستان من خلال إطلاق النار عليهم على طريق مدينة نصيبين - ماردين في تركيا.