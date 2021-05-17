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فيديو.. الجيش التركي يقصف شمالي دهوك بقنابل "محرمة" دولياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-17T16:40:28+0000
فيديو.. الجيش التركي يقصف شمالي دهوك بقنابل "محرمة" دولياً

شفق نيوز/ جدد الجيش التركي المتوغل داخل إقليم كوردستان، يوم الاثنين، قصفه لمواقع شمالي محافظة دهوك.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن قوات الجيش التركي المتمركزة في مجمع سيريا شمالي دهوك، أطلقت عصر اليوم، قذائف مدفعية استهدفت جبل كورزار المطل على ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية.

وأكد الشهود أن القصف تسبب بخوف وهلع بين سكان المنطقة، مرجحين أن القصف استهدف احد انفاق التي يحتمي فيها عناصر حزب العمال الكوردستاني.

من جانبه، صرح احد قادة حزب العمال الكوردستاني، لوكالة شفق نيوز، بأن "الجيش التركي استخدم القنابل الفسفورية في القصف".

وتجدر الإشارة إلى أن القنابل والمقذوفات الفسفورية من الأسلحة المحرمة الدولياً.

ويوم أمس الأول السبت، افاد مختار قرية كيستة في محافظة دهوك، محمود كيستي، بان اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر حزب العمال الكردستاني والجيش التركي في محيط القرية التابعة لناحية كاني ماسي ضمن قضاء العمادية شمالي دهوك.

وبين لوكالة شفق نيوز، ان الجيش التركي اطلقت حوالي 10 قذائف مدفعية على اطراف القرية، مشيرا الى ان المواجهات اسفرت عن اندلاع حرائق واسعة في الحقول الزراعية والغابات القريبة من قرية كيستة وجلكي.

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