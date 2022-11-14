صاروخان ايرانيان يستهدفان كويسنجق في اربيل.. صور وفيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأثنين، بتجدد القصف الإيراني على مناطق في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "القصف الإيراني نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني".

واضاف أنه "لا معلومات حتى الآن حول الاضرار الناجمة عن القصف".

وخلال شهري ايلول وتشرين الاول الماضيين، قصفت ايران بشكل شبه يومي منطقة كويسنجق، وأظهرت صوراً لتلاميذ المدارس وهم مختبئين هلعاً من شدة القصف الذي استهدف مقراً لحزب ايراني معارض في القضاء.

وكشف حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض، حينها، أن القصف الإيراني الذي استهدف مقارهم في قضاء كويسنجق أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فيما أُصيب العشرات بجروح.