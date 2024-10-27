"القصر الثقافي" يُطلق أوسع حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في إربيل

شفق نيوز/ دشن قصر الثقافة والفنون في اربيل، اليوم الاحد، أوسع حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في اربيل، وذلك بالتزامن مع حملة منظمة الطفولة والامومة العالمية (اليونسيف)، و بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر، ورئاسة جامعة صلاح الدين.

الحملة التي تستغرق أكثر من أسبوع، تتضمن إلقاء محاضرات نظرية وعملية في الية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، شهدت مشاركة أكثر من 50 سيدة وفتاة، استمعن إلى محاضرات مكثفة ألقتها مسؤولة وحدة المرأة والطفل في قصر الثقافة والفنون الاربيلي، الاستاذة نداء ناصر، والفريق المساعد لها.

وتناولت الاستاذة ناصر، الفئات النسائية الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، حيث أكدت ان النساء اللواتي يحملن تاريخ وراثي ضمن هذا المرض ومن جهة الأم على وجه الخصوص، واللواتي يبلغن من العمر أكثر من 50 سنة، ومن يعملن في مجال مهني مرتبطة باستخدام الاشعة الطبية، والإكثار من تعاطي عقاقير الهرمونات، فضلاً عن صاحبات العادات الصحية السيئة مثل الإدمان على التدخين والمشروبات الكحولية والوزن المُفرط.

واستعرضت مسؤولة وحدة والمرأة والطفل في قصر الثقافة، الخطوات التي من الممكن أن تتبعها أي امرأة لغرض الكشف المنزلي عن بوادر سرطان الثدي، ومنها التحسس اليدوي لغرض التعرف على وجود كتلة صلبة غير مصحوبة بأعراض او ألم في منطقة الصدر، بالإضافة إلى أعراض مشابهة في منطقة تحت الإبط.

وكشفت المحاضرة عن بعض الأفكار المغلوطة التي يتم الترويج لها باعتبارها من مسببات مرض سرطان الثدي، ومن أبرزها: استخدام مانع التعرق، ومزيلات الشعر سواء كانت خلطات او أجهزة ليزرية، وعمليات الاجهاض، واستخدام الأحجام الصغيرة من حمالات الصدر.

محاضرة اليوم الأول من الحملة والتي انعقدت في مكتبة العلوم الاساسية في كلية التربية في جامعة صلاح الدين، تضمنت مجموعة كبيرة من المداخلات والاستفسارات المطروحة من جانب جمهور الحاضرات والتي تولت السيدة نداء ناصر الاجابة عنها بالتفصيل.

ويتم تقديم الورشة باللغتين العربية والكوردية، وتشهد طيلة أيامها توزيع كتيبات تعريفية ووسائل إيضاح مطبوعة باللغتين، تُبين أنواع حالات الإصابة بهذا المرض والمراحل الابتدائية والمتوسطة والمتقدمة منه، والبروتوكولات العلاجية الخاصة بكل مرحلة.

ويكون الحضور في ورشة قصر الثقافة والفنون ، متاحاً لجميع السيدات الراغبات بالاستفادة منها، حيث من المؤمل ان تعقد الجلسة الثانية من أعمال الورشة يوم غد الاثنين في جامعة صلاح الدين في الساعة الخامسة عصرًأ، وعلى قاعة مكتبة العلوم الأساسية في جامعة صلاح الدين، في حي زانكو 99.