القرارات الاتحادية تهدد بتوقف ألفي معمل وتعطيل ربع مليون وظيفة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ عقد عدد من أصحاب معامل إنتاج المواد الغذائية في إقليم كوردستان اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة قرارات الحكومة الاتحادية التي أثرت على التبادل التجاري بين مناطق الإقليم ومناطق وسط وجنوب العراق.

وفي مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أوضح محمود عزيز حسن، ممثل المعامل الإنتاجية في الإقليم، أن قرارات الحكومة الاتحادية بمنع تسويق المنتجات في مناطق وسط وجنوب العراق أدت إلى ضعف الإنتاج في المعامل المحلية.

وأعرب عن تساؤله حول أسباب اتخاذ هذا القرار، محذرًا من خطورة إغلاق أكثر من 2000 معمل في مناطق الإقليم، مما يهدد أكثر من 250,000 عامل بفقدان وظائفهم.

وأضاف حسن أن المنتجات المصنعة في كوردستان تخضع للرقابة النوعية، وتحمل جميع المعلومات باللغة العربية وما يجعلها قابلة للتسويق في جميع أسواق ومدن العراق.

وطالب، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بضرورة التوافق وحل المشكلة لضمان استمرار الإنتاج وتطوير العمل بشكل عام.

وأشار أيضًا إلى أن التجار العراقيين ليس لديهم أي مشاكل في استيراد المواد الأجنبية عبر النقاط الحدودية في البصرة أو حاج عمران أو إبراهيم خليل، بينما تواجه منتجات تجار إقليم كوردستان مشاكل مع السيطرات الحكومية الاتحادية.