القنصل الاماراتي يشيد بمنتجات اقليم كوردستان: تنافس نظيراتها في الاسواق الاماراتية

شفق نيوز/ كشف القنصل العام الاماراتي في اقليم كوردستان، احمد الظاهري، يوم الاثنين، ان المنتجات الكوردية تنافس نظيراتها المستوردة من بقية دول المنطقة في الاسواق الاماراتية.

وذكر بيان لهيئة الاستثمار في اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان "القنصل الاماراتي زار الهيئة واجتمع مع رئيسها محمد شكري، وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع الاستثمارات الاماراتية والتأكيد على زيادة نسبة صادرات اقليم كوردستان من المنتجات الزراعية والغذائية المحلية الى الامارات".

واشاد القنصل الاماراتي "بجودة ومذاق منتجات اقليم كوردستان مقارنة بالعديد من الدول، وهذه المنتجات تنافس نظيراتها في الاسواق الاماراتية".

من جانبه، اكد رئيس هيئة استثمار كوردستان، محمد شكري، تقديم كل انواع التسهيلات للمستثمرين الاماراتيين دون تقصير.

واشار الى ان "دولة الامارات تعد من اكثر الدول استثمارا في كوردستان حيث تعمل 150 شركة اماراتية في الاقليم حاليا".