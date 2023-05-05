القبض على 4 أشخاص حاولوا ذبح حصان وبيع لحمه في دربنديخان بالسليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في قضاء دربنديخان التابع لمحافظة السليمانية، يوم الجمعة، بالقاء القبض على 4 اشخاص حاولوا ذبح حصان وبيع لحمه على المواطنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شرطة دربندخان وبناء على بلاغات ومتابعة امنية تمكنت من القبض على 4 اشخاص سرقوا حصانا من اطراف قضاء دربنديخان وحاولوا ذبحه وبيع لحمه للمواطنين.

واضاف أن "المتهمين اُحيلوا للجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

واكد ان تعاون الاهالي المعلوماتي قاد لاعتقال المتهمين واعادة الحصان المسروق الى صاحبه.

وفي شهر نيسان الماضي أعلنت قائممقامية قضاء السليمانية المركز، إلقاء القبض على شخصين حاولا بيع لحم حصان في شوارع المدينة على أنه غنم مفروم، وذلك بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية.