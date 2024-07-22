القبض على 33 متسللاً أجنبياً عند حدود السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الحدود، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 33 متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكنت مفارز الفوج الثاني لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من إلقاء القبض على (27) متسللاً أجنبياً".

وأوضحت أن "المتسللين حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية"، لافتة إلى أن "مفرزة مشتركة من الفوج الثاني لواء الحدود الحادي والعشرين وسرية مغاوير اللواء، تمكنت من إلقاء القبض على (6) متسللين حاولوا تجاوز الحدود، إذ تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".