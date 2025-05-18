القبض على 27 مخالفا لقرار حظر صيد الأسماك في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت قوات البيشمركة، لحماية البيئة في محافظة دهوك، يوم الأحد، عن القبض على 27 شخصا خالفوا قرار حظر صيد الاسماك.

وقال المقدم كاوة صبري، مدير دائرة الغابات والمحيمات، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الدائرة تمكنت خلال ليلة أمس وفجر اليوم، من ضبط المخالفين أثناء محاولتهم صيد الاسماك بطرق غير قانونية".

وأضاف أن "القوات صادرت 9 سيارات محملة بأكثر من 300 كيلوغرام من الأسماك، بالإضافة الى نحو 250 شبكة صيد وعدد من الأدوات والمستلزمات المستخدمة في هذه العملية".

وأشار صبري إلى أن "قرار حظر الصيد دخل حيز التنفيذ منذ 20 من شهر اذار/ مارس الماضي، ويستمر حتى 20 حزيران/ يونيو المقبل"، مؤكدا أن "فرق الدائرة تواصل تنفيذ دوريات ميدانية منتظمة في مختلف الأنهار والبحيرات والسدود داخل حدود المحافظة، في مسعى للحفاظ على الثروة السمكية ومنع أي تجاوزات قد تضر بالتوازن البيئي".