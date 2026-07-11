القبض على 10 أشخاص بتهمة الصيد الجائر في دهوك

شفق نيوز - دهوك

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قوات شرطة الغابات والبيئة ألقت القبض على 10 أشخاص بتهمة صيد الأسماك بطريقة غير قانونية عبر استخدام مواد سامة في نهر الخازر قرب قرية "باكرمان" التابعة لقضاء عقرة شمال محافظة دهوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت إلى شرطة الغابات والبيئة عن قيام مجموعة من الصيادين بصيد الأسماك باستخدام التسميم، وعلى الفور تحركت قوة إلى الموقع، وضبطت المتهمين وهم يمارسون الصيد بهذه الطريقة الجائرة.

وأضاف أنَّ الموقوفين، وهم من أهالي "بردرش" ودهوك، كانوا يعملون ضمن مجموعة واحدة، وتمت مصادرة كيسين كبيرين يحتويان على كميات من الأسماك الصغيرة والكبيرة، إلى جانب جميع المعدات والأدوات التي استخدمت في عملية الصيد.

وأكد المصدر أن قاضي التحقيق قرر توقيف الأشخاص العشرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مع مصادرة جميع المضبوطات، باعتبار أن استخدام المواد السامة في صيد الأسماك يُعد من الممارسات المحظورة لما يسببه من أضرار بالبيئة والثروة السمكية.