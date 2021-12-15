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القبض على 10 اشخاص بتهمة تعاطي وترويج المخدرات في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-15T16:54:31+0000
القبض على 10 اشخاص بتهمة تعاطي وترويج المخدرات في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن القاء القبض على عشرة اشخاص بتهمة تعاطي وترويج المخدرات.

وجاء في بيان لاعلام المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قواتها ومن اجل القضاء على تجارة المواد المخدرة تمكنت خلال الـ40 يوما الماضية من اعتقال عشرة اشخاص بتهمة الاتجار وتعاطي المواد المخدرة.

وبين ان المتهمين المعتقلين من قاطني اقليم كوردستان والمحافظات العراقية الاخرى استعملوا وتاجروا بمادتي الكريستال والمورفين.

واضاف البيان ان جميع المتهمين تم اعتقالهم بقرار محكمة التحقيق وفقا للمواد 25 و26 و30 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في اقليم كوردستان.

واشار الى ان الاجهزة والاسلحة والمستلزمات التي كانت بحوزتهم تم ضبطها من قبل قوات المديرية.

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