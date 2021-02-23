سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على إيرانيين بحوزتهما ملايين الدنانير العراقية المزيفة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-23T07:57:05+0000
القبض على إيرانيين بحوزتهما ملايين الدنانير العراقية المزيفة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الثلاثاء إلقاء القبض على شخصين يحملان الجنسية الإيرانية وبحوزتهما أموال مزيفة كانا يرومان تصريفها في الأسواق المحلية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم، انه بعد تلقيها معلومات عن شخصين بحوزتهما أموال مزيفة يرومان تصريفها في سوق مدينة السليمانية شرعت وعلى الفور مفارز قسم شرطة الطوارئ بفتح تحقيق وتمكنت من الوصول الى المكان المحدد، مشيرة الى القاء القبض على المتهمين داخل السوق المذكورة وهما ايرانا الجنسية وقد ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة مقدارها سبعة ملايين فئة خمسين الف دينار عراقي مع صك بـ10 ملايين تومان.

وأضاف البيان أن المتهمين (س، س) من مواليد 1994، و(ب، م) من مواليد 1990 تم حبسهما وفق قرار قضائي مع استمرار التحقيقات معهما.

related

في السليمانية .. القبض على إيرانيين بحوزتهما عملة عراقية مزيفة

Date: 2020-09-27 08:38:46
في السليمانية .. القبض على إيرانيين بحوزتهما عملة عراقية مزيفة

تربية السليمانية تصدر توضيحاً بشأن الدوام غداً الاربعاء

Date: 2020-02-11 19:26:28
تربية السليمانية تصدر توضيحاً بشأن الدوام غداً الاربعاء

محكمة السليمانية تصدر امرا باعتقال شاسوار عبد الواحد بتهمة "56"

Date: 2019-07-28 23:08:01
محكمة السليمانية تصدر امرا باعتقال شاسوار عبد الواحد بتهمة "56"

صحة "جمجمال" في السليمانية تصدر توضيحاً حول الرجل الحامل

Date: 2021-02-18 10:03:33
صحة "جمجمال" في السليمانية تصدر توضيحاً حول الرجل الحامل

بارزاني يستذكر مقتل التحرريين الكورد في السليمانية على يد "الزعيم"

Date: 2019-06-09 20:29:51
بارزاني يستذكر مقتل التحرريين الكورد في السليمانية على يد "الزعيم"

السليمانية تعتقل نشطاء حشدوا لتظاهرة "دون موافقة أمنية"

Date: 2020-12-11 11:07:18
السليمانية تعتقل نشطاء حشدوا لتظاهرة "دون موافقة أمنية"

اعتقال مطلقي النار على مقر للديمقراطي في السليمانية

Date: 2019-09-22 16:58:15
اعتقال مطلقي النار على مقر للديمقراطي في السليمانية

السليمانية .. اعتقال شخص افجع أسرته بقتل شقيقتيه

Date: 2020-10-11 10:53:17
السليمانية .. اعتقال شخص افجع أسرته بقتل شقيقتيه