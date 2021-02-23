القبض على إيرانيين بحوزتهما ملايين الدنانير العراقية المزيفة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الثلاثاء إلقاء القبض على شخصين يحملان الجنسية الإيرانية وبحوزتهما أموال مزيفة كانا يرومان تصريفها في الأسواق المحلية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم، انه بعد تلقيها معلومات عن شخصين بحوزتهما أموال مزيفة يرومان تصريفها في سوق مدينة السليمانية شرعت وعلى الفور مفارز قسم شرطة الطوارئ بفتح تحقيق وتمكنت من الوصول الى المكان المحدد، مشيرة الى القاء القبض على المتهمين داخل السوق المذكورة وهما ايرانا الجنسية وقد ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة مقدارها سبعة ملايين فئة خمسين الف دينار عراقي مع صك بـ10 ملايين تومان.

وأضاف البيان أن المتهمين (س، س) من مواليد 1994، و(ب، م) من مواليد 1990 تم حبسهما وفق قرار قضائي مع استمرار التحقيقات معهما.