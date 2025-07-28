القبض على مشعوذ في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على شخص في قضاء عقرة جنوب شرقي المحافظة، بتهمة ممارسة السحر والشعوذة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "المتهم البالغ من العمر 39 عاماً من سكنة قضاء عقرة بمحافظة دهوك، كان يمارس أعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية، حيث كان يتردد عليه عدد من الرجال والنساء".

وأوضح أن "الشرطة القت ألقبض عليه وضبطت بحوزته مواداً وأدلة توثق تلك الأعمال"، مؤكداً أن "المتهم اعترف بما كان يقوم به من أعمال وشعوذة يخدع من خلالها ضحاياه من المواطنين".