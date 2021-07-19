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القبض على مسؤول شبكة لتهريب عوائل داعش من مخيم الهول

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-19T10:13:05+0000
القبض على مسؤول شبكة لتهريب عوائل داعش من مخيم الهول

شفق نيوز/ ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على مسؤول شبكة لتهريب عوائل عناصر وقادة تنظيم داعش المتواجدين داخل مخيم الهول شمال شرق سوريا.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ اليوم الاثنين إن " نفذت الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي، عملية في منطقة الصاوي الواقعة جنوب مخيم الهول في الريف الشرقي للحسكة".

وأشارت قسد إلى أنها "قبضت خلال العملية على مسؤول شبكة لتهريب عوائل عناصر وقادة تنظيم داعش المتواجدين داخل المخيم، والمسؤول عن نقلهم إلى المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها".

وأوضحت أن "المعتقل لديه اتصالات مع قيادات في تنظيم داعش الإرهابي، وتمت مصادرة أسلحة ومستندات كانت بحوزته".

كما قالت قسد إنها خلال عملية أمنية ثانية ألقت القبض على عضو في خلية لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الحويجة بريف بلدة الصور الواقعة في الريف الشمالي لدير الزور.

واوضحت ان عضو داعش المعتقل "شارك في تنفيذ هجمات وتفجيرات استهدفت حواجز قوى الأمن الداخلي، والتخطيط لتنفيذ الاغتيالات والترويج للتنظيم وتحريض السكان، بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وأشارت قسد إلى "مصادرة أسلحة ومعدات كانت بحوزته إضافة لزي عسكري يستخدم في الهجمات".

ومنذ بداية العام الجاري نفذت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي عشرات العمليات الأمنية ضد خلايا تنظيم داعش في ريف الحسكة ودير الزور شمال شرق سوريا.

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