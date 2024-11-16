القبض على مستهدفي منزل في قضاء جمجمال (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش غرب السليمانية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في حادثة إطلاق النار التي وقعت في حي "آشتي" بقضاء جمجمال.

وبحسب بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الحادث وقع إثر خلاف اجتماعي بين شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، حيث أطلقا النار على منزل أحد المواطنين ثم لاذا بالفرار.

وأضاف البيان انه وبعد تحقيقات دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، تمكنت قوات الأسايش من تحديد مكان المتهمين واعتقالهما بأمر قضائي، مع ضبط السلاح المستخدم في العملية.

وأشار البيان إلى أن المتهمين اعتُقلوا وفق المادة (15) الخاصة بحيازة الأسلحة، وأن التحقيقات في القضية مستمرة.

وأكدت مديرية أسايش غرب السليمانية أنها مستمرة في حملاتها لمصادرة الدراجات النارية غير القانونية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في قضاء جمجمال.

وشهد قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية مساء يوم الخميس 15 نوفمبر 2024 حادثة إطلاق نار على منزل أحد المواطنين، نتيجة نزاع اجتماعي بين طرفين، العملية أثارت قلق سكان المنطقة واستدعت تحركًا سريعًا من الجهات الأمنية.