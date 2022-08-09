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إعتقال مخربين استهدفوا أسلاك الطاقة وسرقوا أبراج الكهرباء في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-09T06:08:31+0000
إعتقال مخربين استهدفوا أسلاك الطاقة وسرقوا أبراج الكهرباء في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أشخاص متهمين بسرقة مادة الحديد من أبراج نقل الطاقة في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، مبينة أن هؤلاء قاموا أيضا بإطلاق النار على اسلاك وفناجين الكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "فُتح ملف تحقيق للمحتجزين، وتم تسليمهم الى القضاء".

وأوضح البيان أن عملية القاء القبض على المتهمين "جرت بالتعاون والتنسيق بين المديرية العامة للكهرباء في السليمانية وقوات (الآسايش) والأجهزة الأمنية".

هذا ولم يشر البيان إلى عدد المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم.

وكانت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان قد حذرت، يوم الأربعاء الماضي، من خطر يحدق بإمداد الطاقة إلى محافظة السليمانية، وإدارة منطقة "كرميان" المستقلة جراء عودة ظاهرة سرقة مادة الحديد للأبراج الناقلة للكهرباء واستهداف أسلاكها.

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