أربيل.. القبض على متهم نفذ عملية سرقة على صيرفة من خلال هدم جدار المكتب (فيديو)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش اربيل يوم الجمعة، القاء القبض على متهم قام بسرقة مكتب صيرفة.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في تاريخ 8-3-2024 بعد أن تم إبلاغنا بحادث سرقة مكتب صيرفة في عنكاوة، بدأت قواتنا تحقيقاتها واستطاعت أن تكشف المجموعة المسؤولة عن جريمة السرقة".

وذكر البيان؛ ان "المتهمين استطاعوا التسلل الى المكتب من منزل قديم مجاور للمكتب بعد أن قاموا بكسر جداري المنزل والمكتب".

وأشار إلى أنه "بعد اصدار امر القاء القبض عليهم من قبل السيد قاضي تحقيق اسايش اربيل استطعنا أن نلقي القبض على أحد المتهمين باسم(ع، ح، ع) ولازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي أعضاء المجموعة".