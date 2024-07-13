القبض على متهم أطلق الرصاص على منزلين لأهل زوجته في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش اربيل، يوم السبت، القبض على متهم أطلق الرصاص على منزلين لأهل زوجته في قضاء عينكاوه.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بأمر من قاضي تحقيق اسايش اربيل ألقينا القبض على المتهم (ا، ع، ا) والذي تهجم على منزل حميه في صباح يوم 10-7-2024 في عينكاوه ومنزل ابن حميه في حي خمسة حساروك اثر قضية اجتماعية وقام بإطلاق الرصاص على المنزلين بشكل عشوائي"، مشيراً إلى أن "الحادث لم يسفر عن أي أضرار جسدية، وتم الحجز على سلاح المتهم".

ودعت المديرية الى "ضرورة عدم حمل السلاح غير المرخص او استخدامه تحت ضل اي من الاسباب مما سيضطرنا الى القاء القبض على المستخدم وتحويله إلى المحكمة".