القبض على متهم بسرقة 387 مليون دينار في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية، يوم الجمعة، أن مفارز مكافحة الجريمة في منطقة شهرزور تمكنت بعد بحث وتحريات من إلقاء القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره 387 مليون دينار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد تقديم مواطن بلاغاً يفيد بسرقة مبلغ مالي كبير من منزله، باشرت قوات الشرطة بالتحقيقات والتحريات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية".

وبينت أن "مفارز شرطة مكافحة الجريمة التابعة لقسم شرطة شهرزور تمكنت من تحديد هوية المتهم والقبض عليه مع المبلغ المسروق".

وأضافت أن "المتهم المدعو (م. ع. ف)، من مواليد عام 1979، اعترف بجريمته، وهو الآن رهن الاحتجاز وفقاً لقرار المحكمة استناداً إلى المادة 443 من قانون العقوبات العراقي، والتحقيقات ما تزال مستمرة".