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القبض على متهم بارتكاب جريمة وقعت فجر اليوم في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-08T19:18:00+0000
القبض على متهم بارتكاب جريمة وقعت فجر اليوم في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة، القبض على متهم بجريمة قتل حدثت فجر اليوم في وسط العاصمة.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه بعد حصول عملية قتل في فجر اليوم في حي الشيخ أحمد بدأت الشرطة بالتحقيق وبعد متابعة دقيقة وضغط كبير من قبل قواتنا في مديرية شرطة اربيل تمكنا اليوم من اعتقال المتهم (م.هـ .ى).

وبينت المديرية أن المعتقل عمره 31 عاما وحاليا هو في قبضة القانون.

وكانت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، قالت في وقت سابق من يوم الجمعة، بمقتل شاب بإطلاق نار في مركز المدينة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الساعة (1:40) دقيقة من صباح اليوم تلقت قوات الشرطة بلاغا يفيد بمقتل مدني رميا بالرصاص في حي (الشيخ أحمد).

وأضافت المديرية أن قواتها توجهت إلى محل الحادث لإجراء التحقيق"، مبينة أن "التحقيقات الأولية كشفت عن هوية القتيل الذي يُدعى (أمير حمد مصطفى) يبلغ من العمر (33) عاماً".

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