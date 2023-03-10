القبض على متهمين حاولوا "زعزعة" أمن السليمانية

شفق نيوز/ ألقت مديرية أسايش غرب السليمانية، يوم الجمعة، القبض على أربعة أشخاص بتهمة إطلاق النار ومحاولة زعزعة الأمن والسلام في قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بحسب قرار جهاز امن اقليم كوردستان وبموافقة قاضي التحقيق ووفقا للمادة (15) من قانون العقوبات العراقي وفي مساع لحماية امن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم فقد تم اعتقال (4) متهمين من قبل قواتنا في جمجمال".

وأضاف البيان ان "الأجهزة الأمنية وبعد إجراء التحقيق سلمت المتهمين الاربعة إلى المحكمة وقد تم ضبط عدد من الاسلحة والدراجات النارية بحوزتهم".