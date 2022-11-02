سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على قاتل في إدارة كرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-02T17:17:25+0000
القبض على قاتل في إدارة كرميان

شفق نيوز/ أفاد مسؤول امني في إدارة كرميان، يوم الاربعاء، بالقبض على شخص مدان بالقتل في  قضاء كلار، بعد أقل من عشرة ايام على تنفيذ جريمته.

وقال مسؤول العلاقات والاعلام في مديرية شرطة كرميان، المقدم علي جمال قدوري، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الامن وبعد متابعة وملاحقة مكثفة تمكنت من اعتقال متهم بجريمة اغتيال شاب يبلغ من العمر 31 عاما قرب قلعة شيروانة في قضاء كلار التابع لإدارة كرميان الكوردستانية".

وبين ان "قوات الامن اعتقلت خمسة اشخاص مشتبه بهم وتم الوصول الى القاتل واعتقاله وتقديمه للجهات القضائية وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وافاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز في الخامس والعشرين من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، بأن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على مواطن يدعى داود سليمان مواليد 1991 والذي كان مع رفيقه قرب قلعة شيروانة في أطراف قضاء كلار ما أدى إلى مقتله بالحال.

related

لجنة حكومية كوردستانية للتحقيق في مشاكل السليمانية وكرميان المالية

Date: 2022-05-23 13:11:24
لجنة حكومية كوردستانية للتحقيق في مشاكل السليمانية وكرميان المالية

كهرباء كرميان: مشاريعنا في خانقين انتهت منذ العام 2017 ودورنا يقتصر على الصيانة والتشغيل

Date: 2022-09-07 10:54:26
كهرباء كرميان: مشاريعنا في خانقين انتهت منذ العام 2017 ودورنا يقتصر على الصيانة والتشغيل

في السليمانية.. اعتقال متهم بالقتل بعد 12 عاما من ارتكابه الجريمة

Date: 2022-08-22 16:09:26
في السليمانية.. اعتقال متهم بالقتل بعد 12 عاما من ارتكابه الجريمة

بمساعدة والديهما.. طالبان يقدمان على حرق اعدادية في إدارة كرميان

Date: 2022-01-15 18:58:05
بمساعدة والديهما.. طالبان يقدمان على حرق اعدادية في إدارة كرميان

صور.. منطقة بإقليم كوردستان تحتفي بيوم الطفل العالمي

Date: 2022-06-01 12:31:03
صور.. منطقة بإقليم كوردستان تحتفي بيوم الطفل العالمي

مناصب إدارة منطقة بإقليم كوردستان نقطة خلافية جديدة بين الاتحاد والتغيير

Date: 2022-09-14 09:45:26
مناصب إدارة منطقة بإقليم كوردستان نقطة خلافية جديدة بين الاتحاد والتغيير

اعتقال مسؤول في إقليم كوردستان بتهمة الفساد

Date: 2021-06-29 11:12:05
اعتقال مسؤول في إقليم كوردستان بتهمة الفساد

اعتقال 5 اشخاص بتهمة قتل شاب في كرميان

Date: 2022-02-10 18:24:56
اعتقال 5 اشخاص بتهمة قتل شاب في كرميان