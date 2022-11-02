القبض على قاتل في إدارة كرميان

شفق نيوز/ أفاد مسؤول امني في إدارة كرميان، يوم الاربعاء، بالقبض على شخص مدان بالقتل في قضاء كلار، بعد أقل من عشرة ايام على تنفيذ جريمته.

وقال مسؤول العلاقات والاعلام في مديرية شرطة كرميان، المقدم علي جمال قدوري، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الامن وبعد متابعة وملاحقة مكثفة تمكنت من اعتقال متهم بجريمة اغتيال شاب يبلغ من العمر 31 عاما قرب قلعة شيروانة في قضاء كلار التابع لإدارة كرميان الكوردستانية".

وبين ان "قوات الامن اعتقلت خمسة اشخاص مشتبه بهم وتم الوصول الى القاتل واعتقاله وتقديمه للجهات القضائية وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وافاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز في الخامس والعشرين من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، بأن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على مواطن يدعى داود سليمان مواليد 1991 والذي كان مع رفيقه قرب قلعة شيروانة في أطراف قضاء كلار ما أدى إلى مقتله بالحال.