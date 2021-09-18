القبض على قاتل عنصر بحزب العمال في السليمانية ومكافحة الأرهاب تؤكد حفظ أمن المدينة

شفق نيوز/ أفاد مسؤول مؤسسة المعلومات في الاتحاد الوطني الكوردستاني آژي أمين يوم السبت بإلقاء القبض على المتهم بقتل احد عناصر حزب العمال الكوردستاني في مدينة السليمانية.

وقال أمين في منشور على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، أُلقي القبض على منفذ جرائم الأيام القليلة الماضية وقد أحيل أمام القانون.

وأضاف أنه في أقرب وقت ممكن، سننشر أمام الرأي العام الأدلة والاعترافات.

بدورها أصدرت المديرية العام لجهاز مكافحة الإرهاب بياناً حول الحادث الذي وقع أمس الجمعة في السليمانية قالت فيه إن المدينة "ستبقى دائما مكانا للتعددية والاستقرار".

وقالت المديرية أنها ستنشر وثائق ومعلومات عن الحوادث التي وقعت خلال الساعات الـ48 الماضية في السليمانية.

وذكرت ايضا "نؤكد بأن مدينة السليمانية ستبقى دائما مكانا للتعددية والاستقرار، وان القوات الامنية ستحبط المخططات التي تهدف لتعكير صفوها".

ونعى حزب العمال الكوردستاني، يوم الجمعة، مقتل أحد عناصره في مدينة السليمانية.

واتهمت لجنة العلاقات الخارجية في الحزب خلال بيان، إن المخابرات التركية قامت باغتيال ياسين بولوت واسمه الحركي (شكر سرحد).

وأمس الجمعة، ذكرت شرطة السليمانية إن رجلاً من (شمال كوردستان) تعرض لإطلاق على الطريق الرئيس في منطقة "چوارچرا" وبالقرب من مركز الشرطة ليفارق الحياة في حينها، مشيرة إلى أنه لوحظت أربع رصاصات في جسده.