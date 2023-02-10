القبض على أفراد عصابة سرقوا دراجة نارية من سائح ألماني في أربيل

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة رجال ارتكبوا سرقوا دراجة نارية تعود لسائح ألماني.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن مواطنا ألماني الجنسية ويهدف القيام برحلة حول العالم، ومن ضمن رحلته زار مدينة اربيل، لكنه وبعد مكوثه في فندق عندها سُرقت دراجته النارية من قبل عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية، مضيفا أن مديرية الشرطة تلقت بلاغاً من قبل مواطن من سكان اربيل عن وقوع الحادثة.

وأوضح أن قواتنا شكلت فريقا للبحث والتحري وخلال أقل من 48 ساعة ألقت القبض على المتهمين بتنفيذ هذه الجريمة، وهم ثلاثة أشخاص، مشيرا إلى أنه خلال التحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ 9 جرائم سرقة، وضبطت دراجة السائح بحوزتهم والتي تصل قيمتها المالية إلى قرابة 10 آلاف دولار أمريكي.

وتابع المقدم عزيز بالقول إن قوات الشرطة سلمت الدراجة النارية للسائح لمواصلة رحلته.