القبض على عدد من تجار ومتعاطي المخدرات في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة اسايش اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عدد من المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات في السليمانية بينهم نساء، فيما تم ضبط قطع من الأسلحة وكميات من الأموال.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مديرية المخدرات التابعة لمؤسسة الأسايش ألقت القبض على 20 من المتاجرين والمتعاطين للمخدرات في السليمانية.

واضاف البيان؛ ان قوات جهاز أسايش إقليم كوردستان ألقت القبض على المتهمين بقرار من قاضي التحقيق الأمني وضبطت المخدرات التي كان المتهمون يتعاطونها، والتي تتكون من (الأفيون، الحشيش، الكريستال، الماريجوانا).

وبين ان المتهمين هم من اقليم كوردستان وخارجه وتتراوح اعمارهم بين 23-50 سنة ومن بينهم ثلاث نساء، كما ضبطت خلال الاعتقال ثلاثة مسدسات و70 مليون دينار عراقي.

واشار البيان الى انه تم اعتقال المتهمين بموجب المواد 25 و 26 و 30 من قانون العقوبات.