القبض على "صدام حسين" في  فاملي مول دهوك

شفق نيوز/ تتواصل فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي، حيث يشهد اليوم الرابع استعراضا لمجموعة من الأفلام الكوردية والأجنبية المتنوعة.

وأفاد المنسق الإعلامي للمهرجان حسن فتاح، أنه "سيتم عرض 17 فيلمًا، من بينها أفلام كوردية وأفلام أجنبية، وستتضمن الفعاليات أيضا عدة ندوات وحوارات تتناول مواضيع الأدب السينمائي".

وأضاف فتاح أن "الفيلم الوثائقي (HIDING SADDAM HUSSEIN)، (القبض على صدام حسين)، الذي أخرجه المخرج الكوردي هلكوت مصطفى، سيتم عرضه لأول مرة في العراق اليوم، عبر شاشة سينما ماكس في فاملي مول"، مبيناً أن "مدة الفيلم 96 دقيقة، وهو يروي قصة اعتقال صدام حسين، وتم تصوير مشاهده في النرويج والعراق".

وأشار فتاح إلى أن "مهرجان هذا العام شهد تفاعلا كبيرا من الجماهير مقارنة بالنسخ السابقة. وقد انطلق المهرجان في التاسع من كانون الأول الحالي ومن المقرر أن يستمر لمدة ثمانية أيام، مشاركا فيه 116 فيلما كورديا وأجنبيا. وسيختم المهرجان يوم السبت المقبل بتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة".